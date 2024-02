Li Peng von Huawei: Mit 5,5G die intelligente Welt voranbringen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Auf dem MWC Barcelona 2024 hielt Li Peng, Huaweis Senior-Vizepräsident und Präsident für ICT Sales & Service, eine Keynote über die strategischen neuen Möglichkeiten, die sich der IKT-Branche in einer intelligenten Welt eröffnen werden.„Wir nähern uns rasch einer intelligenten Welt", sagte Li. „Da die Anforderungen an die Netze gestiegen sind, ist 5.5G zu einem wichtigen Schritt auf dem Weg zur intelligenten Welt geworden. Die kommerzielle Nutzung von 5.5G wird für 2024 erwartet. Lassen Sie uns also die Netze von heute für die Anwendungen von morgen aufbauen, um die intelligente Welt voranzubringen."Auf dem Weg zur 5.5G-KommerzialisierungLi erklärte, dass die Informatisierung und Digitalisierung der IKT-Branche in den letzten 20 Jahren Chancen im Wert von Billionen von Dollar eröffnet haben. Für diese intelligente Welt sind höhere Netzanforderungen erforderlich, z. B. Ultrabreitband-Uplink, Echtzeit-Breitbandkommunikation und IoT in allen Szenarien. Dies hat die rasche Entwicklung zu 5.5G vorangetrieben, die innovative Anwendungsszenarien und Geschäftsmodelle ermöglichen wird. Es wird erwartet, dass die intelligente Wirtschaft bis 2030 einen Wert von mehr als 18,8 Billionen Dollar erreichen wird, was eine neue Welle von Möglichkeiten für die Industrie mit sich bringt.In China, dem Nahen Osten und Europa haben führende Betreiber bereits fortgeschrittene 5.5G-Funktionen in kommerziellen Netzen verifiziert. Die Tests decken ein breites Spektrum an Szenarien ab, darunter intelligente Verbindungen für Menschen, Häuser, Fahrzeuge und Stadien. Außerdem entstehen weltweit immer mehr 10-Gigabit-Smart Cities, die mit 5,5G betrieben werden.Auf dem diesjährigen MWC stellt Huawei eine ganze Reihe von 5.5G-Produkten und -Lösungen für eine Vielzahl unterschiedlicher Szenarien sowie das erste Telecom Foundation Model der Branche vor. Dieses Modell wird den Netzbetreibern helfen, den Wert ihrer Netze zu maximieren, insbesondere in Bereichen wie garantierte Netzerfahrung und automatisierter Betrieb und Wartung.Da die sich entwickelnde Netzwerktechnologie die Informations- und Wertströme immer wieder neu definiert und die Kraft der allgegenwärtigen Konnektivität freisetzt, werden wir uns bald in einer vollständig intelligenten Welt wiederfinden.Neudefinition der Informationsströme: KI-gestützte Inhalte treiben den neuen Datenverkehr in die HöheIntelligente Technologien entwickeln sich rasch, und intelligente Anwendungen werden immer häufiger eingesetzt. Dies hat neue Möglichkeiten für die Industrie geschaffen.Was die Informationsströme angeht, so treibt die generative KI bereits neue Arten von vernetzten Objekten und Szenarien an, wie digitale Menschen und intelligente Autos. Diese neuen Szenarien erfordern eine bessere Infrastruktur, einschließlich neuer Modelle für kooperative Speicherung und Datenverarbeitung zwischen Cloud, Edge und Gerät. AIGC wird die Erstellung von über 100 Milliarden Gigabyte an Daten ermöglichen und über eine Billion Gigabyte an Datenverkehr bewältigen. Huawei prognostiziert, dass allein 2026 mehr als 250 Milliarden Bilder und 70 Millionen Videos mit Hilfe von KI erstellt werden und damit die Erstellung von Inhalten völlig neu definiert wird.Neudefinition der Wertströme: Monetarisierung mobiler Dienste über Konnektivität hinausDa die IKT-Branche immer mehr Innovationen im Bereich der intelligenten Anwendungen sieht, wird die Nachfrage nach einem zuverlässigen Netzerlebnis über mehrere Dimensionen hinweg steigen. Insbesondere garantierte Uplink-Geschwindigkeiten, QoS und Latenzzeiten werden entscheidend sein, um die unterschiedlichen Anforderungen von Verbrauchern und Industriekunden zu erfüllen. Dies wird den Unternehmen unglaubliche neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen und neue Wertströme im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar erschließen.Ein chinesischer Anbieter hat zum Beispiel ein 5G-Livestream-Paket auf den Markt gebracht, das einen garantierten Uplink für nahtloses Live-Streaming bietet. Dank dieses neuen Serviceangebots konnte der Betreiber seinen ARPU um mehr als 70 % steigern.Im Verkehrssektor bieten die 5G New Calling-Dienste eines anderen Anbieters eine genaue Echtzeit-Ortung und Interaktion während des Gesprächs für Anwendungen wie Kfz-Versicherungsansprüche. So können Autobesitzer im Falle eines Verkehrsunfalls mithilfe einer einzigen Stelle Versicherungsanträge stellen, vor Ort begutachten und den Schaden regulieren. Diese neue Art von Dienstleistung hat dem Unternehmen geholfen, den B2B2C-Markt erfolgreich zu monetarisieren.Entfesseln Sie die Kraft der allgegenwärtigen Konnektivität: Neue Werte für alle Branchen schaffenHochwertige 5G-Netzkonnektivität hilft Betreibern, mehr Menschen mit mehr Dingen zu verbinden - jederzeit und überall. Cloud-Telefone sind ein gutes Beispiel dafür. Dank der größeren Bandbreite und der geringeren Latenz können Verbraucher die rechenintensivsten Online-Spiele spielen und die fortschrittlichsten Arbeitsplatzanwendungen nutzen, die weit über die Grenzen des lokalen Gerätespeichers und der Verarbeitungsleistung hinausgehen.Fortgeschrittene Technologien wie Wide-Area IoT verändern auch das Spiel für industrielle Anwendungen. Mit einer Verzehnfachung der Verbindungsdichte und -präzision kann der IKT-Sektor den Konnektivitätsbedarf jedes industriellen Szenarios erfüllen, von intelligenten Netzen bis hin zu Fertigung, Lagerung und Logistik.Pioniere zahlen den Weg in die intelligente Welt. Abschließend rief Li Peng die Branche dazu auf, sich 5.5G zu eigen zu machen und eine solide IKT-Grundlage für eine wohlhabendere intelligente Welt zu schaffen.