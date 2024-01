Li Ning-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Aktienkurs von Li Ning hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -68,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um 19,03 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -87,53 Prozent für Li Ning führt. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite bei 4,25 Prozent im letzten Jahr, wobei Li Ning um 72,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Li Ning derzeit bei 44,01 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 19,68 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -55,28 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 24,36 HKD, was zu einem Abstand von -19,21 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Li Ning einen Wert von 12 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 32,54) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Li Ning daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass Investoren, die derzeit in die Aktie von Li Ning investieren, bei einer Dividendenrendite von 2,44 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,73 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Textilien Bekleidung und Luxusgüter erhalten. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens und ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.