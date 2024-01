Li Ning Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Li Ning":

Der Vergleich des Aktienkurses von Li Ning ergibt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -68,5 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Li Ning damit 69,96 Prozent unter dem Durchschnitt (1,46 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 11,69 Prozent. Li Ning liegt aktuell 80,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Li Ning mit einer Rendite von 2,44 Prozent 3,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent auf. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Li Ning-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Trend unterperformt. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 41,29 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 17,4 HKD liegt, was einer Abweichung von -57,86 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 21,28 HKD weist eine Abweichung von -18,23 Prozent auf. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren wird die Li Ning-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt zudem, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Li Ning-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.