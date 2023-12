Li Ning Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Li Ning":

Die Aktie von Li Ning wird aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 14,04 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (32,88) ist die Aktie um 57 Prozent niedriger bewertet. Dies deutet auf eine gute fundamentale Analyse hin.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Li Ning eine Performance von -59,23 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche einer Underperformance von -78,94 Prozent entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 34,07 Punkten, was auf ein neutrales Rating für die Li Ning-Aktie hinweist. Auch der RSI25 von 66,27 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe führt.