Li Ning Aktie: Was für ein Erfolg!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Li Ning mit 10 bewertet, was darauf hindeutet, dass die Börse 10,01 Euro für jeden Euro Gewinn von Li Ning zahlt. Dies ist 67 Prozent weniger als der Durchschnittswert von 30 in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen über Li Ning in den sozialen Medien zeigen insgesamt positive Meinungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Li Ning im vergangenen Jahr eine Rendite von -77,16 Prozent erzielt, was 71,94 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 3,79 Prozent, wobei Li Ning aktuell 80,96 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Li Ning liegt bei 12,46, was zu der Einstufung "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,9 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt die technische Analyse zu der Gesamteinschätzung "Gut".