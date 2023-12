Li Ning Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Li Ning in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Li Ning wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird betrachtet, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und hier wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Li Ning-Aktie beträgt 45,44 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 18,88 HKD liegt, was einer Abweichung von -58,45 Prozent entspricht. Somit erhält Li Ning eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 26,25 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt bei -28,08 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Li Ning-Aktie führt. Insgesamt erhält Li Ning auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Li Ning in den letzten 12 Monaten eine Performance von -59,23 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 24,61 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -83,84 Prozent im Branchenvergleich für Li Ning. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,45 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Li Ning um 68,68 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, und der RSI der Li Ning liegt bei 73,8, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

