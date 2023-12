Li Ning Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In den letzten Wochen gab es bei Li Ning keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch hier wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Li Ning daher auf dieser Stufe ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 19,8 HKD der Li Ning-Aktie mit -55,77 Prozent Entfernung vom GD200 (44,77 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 25,36 HKD. Dies bedeutet ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -21,92 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Li Ning-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Li Ning beträgt aktuell 2,44 Prozent, was 1,91 Prozent über dem Mittelwert (0,53) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Li Ning eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Fundamental gesehen weist Li Ning ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,04 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 34, was einem Abstand von 60 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Sollten Li Ning Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Li Ning jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Li Ning-Analyse.

Li Ning: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...