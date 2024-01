Li Ning Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Li Ning":

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse des Sentiments und Buzzes rund um Unternehmen. In Bezug auf Li Ning hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Li Ning bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,45 deutlich unterdurchschnittlich ist. Daher wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Li Ning bei 43,4 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 18,84 HKD steht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Ebenso ist das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage mit einer Differenz von -15,74 Prozent als "Schlecht"-Signal zu bewerten. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und in den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zu Li Ning veröffentlicht. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Bewertung für Li Ning aufgrund der Stimmung, fundamentaler Kriterien, technischer Analyse und des Anleger-Sentiments.