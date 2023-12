Li-FT Power tut es schon wieder?

Li-ft Power wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Li-ft Power in den letzten Wochen kaum verändert und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Li-ft Power liegt bei 58,82 und der RSI25 bei 61,43, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass der GD200 des Wertes bei 7,93 CAD liegt, während der Kurs der Aktie bei 5,25 CAD liegt, was einer Abweichung von -33,8 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 6,43 CAD zeigt eine Abweichung von -18,35 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".