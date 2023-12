Li-Cycle Holdings Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Bei der Analyse von Li-cycle konzentrieren wir uns auf den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 49,02 Punkten, was auf ein neutrales Rating für die Li-cycle-Aktie hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 54,51 ein neutrales Rating an.

In Bezug auf Analystenbewertungen erhielt die Li-cycle-Aktie in den letzten zwölf Monaten 4 Bewertungen, von denen 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die aktuellen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um 1233,33 Prozent steigen könnte. Die entsprechende Empfehlung basierend auf dem durchschnittlichen Kursziel ist daher "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Li-cycle-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 3,93 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,65 USD liegt, was einer Abweichung von -83,46 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 1,05 USD liegt, was einer Abweichung von -38,1 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Schlecht".

Im Bereich der Anleger-Stimmung ergibt sich eine neutrale Einschätzung. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend negative Bewertungen der privaten Nutzer in sozialen Medien festgestellt, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen aufkamen. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Li-cycle-Aktie gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen derzeit als neutral eingestuft wird.