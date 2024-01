Li-Cycle Holdings Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienwert als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Li-cycle liegt derzeit bei 86,08, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 70,73 und wird ebenfalls als "überkauft" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Li-cycle von 0,528 USD einen Abstand von -85,92 Prozent vom GD200 (3,75 USD) hat, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,87 USD, was zu einem Abstand von -39,31 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Li-cycle-Aktie somit als "Schlecht" eingestuft, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Li-cycle als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen keine signifikanten Veränderungen auf.

Die Analysteneinschätzung für Li-cycle zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 8,67 USD, was eine Steigerung um 1541,41 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,528 USD) bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Li-cycle-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.