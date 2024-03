Li Bao Ge, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "First Light Acquisition Group":

Die technische Analyse der Li Bao Ge Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,22 HKD, während der Aktienkurs (0,182 HKD) um -17,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,18 HKD weist eine Abweichung von +1,11 Prozent auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Li Bao Ge Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (41,67 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (48,8 Punkte) führen zu einer Bewertung als "Neutral".

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich der Li Bao Ge Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich ebenfalls als neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.