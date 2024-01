Li Bao Ge Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Li Bao Ge-Aktie hat laut der technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,23 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,188 HKD, was einer Abweichung von -18,26 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,21 HKD liegt mit einer Abweichung von -10,48 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Li Bao Ge-Aktie liegt bei 53,33, was als "Neutral" eingestuft wird, da weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Li Bao Ge aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der geringen Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine grundsätzlich neutrale Haltung gegenüber Li Bao Ge in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden vorwiegend neutral wahrgenommen. Somit wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.