Li Bao Ge Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Einblick in die Anlegerstimmung zu Li Bao Ge

Die jüngste Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein neutrales Bild der Marktteilnehmer in Bezug auf Li Bao Ge. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren in den letzten Tagen zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral aufgenommen. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Li Bao Ge daher insgesamt neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Li Bao Ge liegt bei 53,33, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 55, was ebenfalls neutral bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Li Bao Ge-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,23 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,188 HKD) weicht um -18,26 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auch auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein schlechtes Rating.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte Li Bao Ge eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird das Unternehmen daher als neutral bewertet.

Insgesamt erhält Li Bao Ge von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating, sowie eine neutrale Einstufung im Hinblick auf den RSI und die technische Analyse. Die Beobachtung der Kommunikation im Netz bestätigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung des Unternehmens.