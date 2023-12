Li Bao Ge Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Li Bao Ge beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 51,14 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,01, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Li Bao Ge derzeit 0,23 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,18 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -21,74 Prozent und zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,21 HKD, was einen Abstand von -14,29 Prozent und somit ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht" ergibt.

In den letzten zwei Wochen wurde Li Bao Ge von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst waren. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes haben wir die Aktie von Li Bao Ge auf die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Li Bao Ge weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Li Bao Ge bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".