Li Auto Registered (A) Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Analyse von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Aktie von Li Auto auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Li Auto diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Li Auto-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 74,03, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 71,41, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Li Auto zu beobachten war. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Li Auto-Aktie aufgrund des längerfristigen gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Betrachtet man hingegen den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt, erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darunter liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Li Auto auf Basis der Stimmung eine "Gut"-Einstufung erhält, während der Relative Strength-Index und die technische Analyse zu einer "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung führen. Die Aktie wird insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.