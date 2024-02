Li Auto Registered (A) Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die technische Analyse der Li Auto-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 134,02 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 119,6 HKD weicht somit um -10,76 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 126,82 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,69 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Li Auto-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Li Auto wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Laut Analysten haben die sozialen Plattformen neutrale Kommentare und Befunde zur Li Auto-Aktie gezeigt. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien rund um Li Auto diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Li Auto festgestellt. Dies resultiert aus negativen Auffälligkeiten bei der Analyse der sozialen Medien und führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Li Auto-Aktie liegt bei 24,51, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was als neutral betrachtet wird und zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.