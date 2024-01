Li Auto Inc, tut es schon wieder!

Die technische Analyse der Li Auto-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 131,06 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 125,9 HKD in etwa auf dem gleichen Niveau liegt, was einem Unterschied von -3,94 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser Wert bei 143,45 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -12,23 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. In diesem Fall erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating. Zusammenfassend wird die Li Auto-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Li Auto ist insgesamt sehr negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die überwiegend negative Themen diskutierten. Aufgrund dessen wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Li Auto liegt bei 78,17 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 59,27, was auf eine neutrale Position hinweist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Li Auto-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls negative Tendenzen. Die Diskussionsintensität nimmt ab und die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung der Li Auto-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment und Buzz im Internet.

