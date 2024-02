Li Auto Inc Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, dass die Li Auto-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, da er bei 50,3 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 69, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Li Auto-Aktie einen Wert von 132,89 HKD, während der tatsächliche Kurs 111,8 HKD beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -15,87 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 131,83 HKD, was einen Abstand von -15,19 Prozent zur Aktie bedeutet. Somit wird auch hier eine Bewertung als "Schlecht" vergeben, und insgesamt erhält die Aktie die Gesamtnote "Schlecht".

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigen, dass die Diskussionsintensität im Netz für die Li Auto-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist. Daher wird dieser Faktor als "Gut" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen in den letzten Wochen deuten auf überwiegend positive Meinungen hin. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Li Auto-Aktie als "Gut" bewertet werden kann.

Insgesamt ist die Redaktion daher der Ansicht, dass die Aktie von Li Auto in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.