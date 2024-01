Li Auto Inc Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Stimmung und das Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Schlecht". Betrachten wir nun die Intensität der Diskussionen im letzten Monat. Dies gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Aufmerksamkeit erfährt. Die Anleger haben nicht wesentlich mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Li Auto-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Relative Stärke-Index: Ein bekanntes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Li Auto liegt bei 75,89 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 62,97 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An einem Tag dominierten positive Themen die Diskussion, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Li Auto gesprochen. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Li Auto verläuft derzeit bei 132,29 HKD. Damit wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs selbst bei 111,5 HKD gehandelt wurde und damit einen Abstand von -15,72 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 139,02 HKD. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von -19,8 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Schlecht".