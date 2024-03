Li Auto Inc Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Li Auto-Aktie zeigt sich charttechnisch betrachtet positiv, da der aktuelle Kurs von 177,3 HKD um 30,32 Prozent über dem GD200 (136,05 HKD) liegt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 127,49 HKD liegt, weist der Aktienkurs mit einem Abstand von +39,07 Prozent ein "Gut"-Signal auf. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment hingegen zeigt eine negative Stimmung gegenüber der Li Auto-Aktie. In den letzten zwei Wochen fanden vor allem negative Diskussionen in sozialen Medien statt, und auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Li Auto-Aktie überverkauft ist. Mit einem RSI von 3 für die letzten 7 Tage und einem RSI von 15,8 auf 25-Tage Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung nach RSI-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen eine erhöhte Aktivität hinsichtlich der Li Auto-Aktie, was auf eine starke Diskussion hinweist. Jedoch deutet die negative Rate der Stimmungsänderung auf eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung hin.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Li Auto-Aktie, wobei charttechnische Aspekte positiv und das Anleger-Sentiment sowie die Stimmungsänderung negativ bewertet werden.