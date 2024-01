Li Auto Inc Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Li Auto liegt bei 27,86, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 57,16, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt dies ein Gesamtrating von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Li Auto-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" bewertet, da der GD200 bei 129,2 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 147,1 HKD liegt, was einer Abweichung von +13,85 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 141,47 HKD, was einer Abweichung von +3,98 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Li Auto geäußert wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.