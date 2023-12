Li Auto Inc Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse der Li Auto zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 127,2 HKD liegt, während der Aktienkurs 139,6 HKD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +9,75 Prozent liegt und somit als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 140,99 HKD, was einer Distanz von -0,99 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Li Auto liegt bei 56,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 53,24 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Li Auto in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Abschließend zeigt die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch die Themen in den sozialen Medien waren in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positiv. Aufgrund dieser Faktoren wird Li Auto hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.