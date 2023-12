Li Auto Inc Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Li Auto untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Li Auto diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass Li Auto bezüglich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Li Auto liegt aktuell bei 127,2 HKD. Der Kurs der Aktie selbst beträgt 139,6 HKD. Dies führt zu einer Distanz von +9,75 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Gut". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 140,99 HKD, was zu einem Abstand von -0,99 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung bezüglich Li Auto hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität rund um Li Auto festgestellt. Dies deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Li Auto in diesem Aspekt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Li Auto liegt bei 56,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,24 und ist daher ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Neutral".