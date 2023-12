Li Auto Inc Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Stimmung der Anleger für Li Auto ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen wurden besonders positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Unternehmens führt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von +9,64 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger haben sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich, was zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führt und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Li Auto-Aktie somit ein "Gut"-Rating.