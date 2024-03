Li Auto Inc Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Wenn ein Titel überkauft ist, könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Li Auto heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 84,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass Li Auto überkauft ist, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Li Auto weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine negative Bewertung. Der GD200 des Wertes verläuft bei 138,83 HKD, während der Kurs der Aktie bei 120,4 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 130,65 HKD, was einer Abweichung von -7,85 Prozent entspricht und die Aktie erneut als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Li Auto-Aktie daher das Rating "Schlecht".

Auch das Sentiment und der Buzz im Netz spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz und wird daher als "Neutral" bewertet, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Li Auto insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an sieben Tagen dominierten, und negativen Themen an fünf Tagen. In den letzten Tagen war jedoch eine verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Li Auto zu beobachten, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf Li Auto.