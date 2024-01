Li Auto Inc Aktie: Was für ein Plan!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit gab es jedoch vermehrt Gespräche über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Li Auto. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert für die Li Auto-Aktie bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 56,59 klassifiziert die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Li Auto.

Unsere Analyse ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für Li Auto hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie von uns als "Schlecht" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass die Li Auto derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 130,76 HKD, wobei der aktuelle Kurs der Aktie (130,7 HKD) um -0,05 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 143,74 HKD, was einer Abweichung von -9,07 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".