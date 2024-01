Li Auto Inc Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Li Auto in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer spiegelt eine positive Entwicklung wider. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Die verstärkte Diskussion und Aufmerksamkeit rund um Li Auto führen zu einer positiven Bewertung.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die Kommentare in den sozialen Medien zu Li Auto untersucht und festgestellt, dass diese größtenteils negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Li Auto derzeit bei 132,45 HKD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 106,9 HKD liegt und einen Abstand von -19,29 Prozent aufweist, erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird ein negatives Signal festgestellt, da die aktuelle Differenz bei -21,81 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt bei der Li Auto bei 66,51, was als eine neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls in einem neutralen Bereich.

Insgesamt ergibt sich demnach eine neutrale Bewertung für die Li Auto-Aktie.