Li Auto Inc Aktie: Viel Lärm um nichts?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Li Auto-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Li Auto-Aktie beträgt 74,03, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 71,41 für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Relative Strength-Index.

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Li Auto in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Li Auto diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Bei der technischen Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Li Auto-Aktie beträgt derzeit 128,38 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt ähnlich (-0,14 Prozent Abweichung). Somit erhält Li Auto eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 140,7 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-8,88 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt wird Li Auto somit mit einem "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren versehen.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Li Auto in sozialen Medien. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis von Sentiment und Buzz. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Li Auto wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.