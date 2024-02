Li Auto Inc Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Li Auto liegt bei 46,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,51 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit fünf Tagen, an denen positive Themen dominierten, und sechs Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit Li Auto. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Li Auto von 106 HKD mit einer Entfernung von -20,11 Prozent vom GD200 (132,68 HKD) ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 133,81 HKD. Dies führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal, da der Abstand -20,78 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Li Auto-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen konnte bei Li Auto eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Gut"-Bewertung ausgezeichnet. Zusammengefasst erhält Li Auto daher für diese Stufe eine "Gut"-Einschätzung.