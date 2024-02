Li Auto Inc Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Li Auto von 119,8 HKD zeigt, dass die Aktie sich um 10,7 Prozent vom GD200 (134,16 HKD) entfernt hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 126,3 HKD, was einem Abstand von -5,15 Prozent entspricht und somit auch als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Li Auto-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Li Auto liegt bei 27,78, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was als Anzeichen für eine neutrale Situation interpretiert wird und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Li Auto eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Es wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Li Auto daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.