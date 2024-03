Li Auto Inc Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Die technische Analyse der Li Auto-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 138,61 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 147,3 HKD liegt daher deutlich darüber, was einem Unterschied von +6,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 130,78 HKD, wobei der letzte Schlusskurs um +12,63 Prozent darüber liegt. Auch hier erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Li Auto-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Li Auto-Aktie beträgt 63,13, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergab die Auswertung der sozialen Medien, dass Li Auto in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Li Auto. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass über Li Auto unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.