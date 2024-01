Li Auto Inc Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Für Li Auto ergibt sich auf Basis des RSI eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (66) als auch der 25-Tage-RSI (56,59) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, jedoch hat sich das Interesse der Marktteilnehmer an Li Auto verringert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Li Auto-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält, da der Kurs um -0,05 Prozent über dem Trendsignal liegt. Allerdings ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage eine Abweichung von -9,07 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Zeitraum führt.

Insgesamt wird die Li Auto-Aktie auf Basis des RSI, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.