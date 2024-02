Li Auto Inc Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Gladstone Acquisition Corp":

Die Stimmung gegenüber Li Auto hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, so eine Analyse der Internet-Kommunikation. Dies spiegelt sich auch in der verringerten Aktivität in den sozialen Medien wider, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von Li Auto insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Auch in den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Li Auto überwiegend negativ, mit insgesamt drei positiven und neun negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt.

Aus technischer Perspektive zeigt die gleitende Durchschnittskurve, dass der Kurs der Li Auto-Aktie derzeit um -6,7 Prozent über dem Trendsignal liegt, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse ergibt, dass die Li Auto-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch zeigt der RSI25-Wert, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine überwiegend negative Bewertung für die Li Auto-Aktie aufgrund der Stimmungs- und technischen Analyse.