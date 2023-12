Li Auto Inc Aktie: Kaum zu glauben!

Die Einschätzung von Aktienkursen durch Analysten umfasst sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Im Falle von Li Auto haben unsere Analysten die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die dortigen Kommentare größtenteils positiv ausfielen. Ebenso wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Li Auto in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Bei der technischen Analyse der Aktie haben wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage betrachtet, welcher aktuell bei 127,69 HKD liegt. Da der aktuelle Schlusskurs (135,4 HKD) deutlich darüber liegt (Unterschied +6,04 Prozent), bewerten wir die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (141,07 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,02 Prozent). Somit ergibt sich hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Li Auto-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Li Auto liegt bei 51,05, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz in den vergangenen Monaten zeigte sich, dass die Diskussionsintensität im üblichen Rahmen blieb, weshalb Li Auto in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Li Auto basierend auf verschiedenen Analysemethoden gemischte Bewertungen erhält. Während die Stimmung und die einfache Charttechnik auf "Gut" hinweisen, zeigen der RSI und die Stimmungsänderung ein "Neutral" bis "Schlecht"-Rating. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.