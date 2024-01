Li Auto Inc Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie liefern. Bei der Bewertung von Li Auto haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Interessanterweise zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und vier negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Li Auto daher eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Li Auto-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 129,43 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 139,4 HKD deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 141,75 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Li Auto-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Li Auto zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine Mischung aus "Schlecht", "Gut" und "Neutral" für die verschiedenen Analysen, die wir durchgeführt haben.