Li Auto Inc Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI ist ein technischer Indikator, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Im Falle von Li Auto haben wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 24,04 Punkten, was darauf hinweist, dass die Li Auto-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 für die Li Auto-Aktie zeigt jedoch, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Li Auto also eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Li Auto-Aktie beträgt aktuell 133,87 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 116,8 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 127,48 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt und führt somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Li Auto also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen eingetrübt war, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität der letzten Zeit deutet darauf hin, dass die Li Auto-Aktie weniger Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Li Auto-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In den sozialen Medien wurde Li Auto in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt also eine "Neutral"-Einstufung für Li Auto.