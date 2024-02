Li Auto Inc Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmung bezüglich der Li Auto-Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, so unsere Analyse. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Aus diesem Grund wird die Aktie von uns mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, weist für die Li Auto-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 24 auf, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 50,34, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Li Auto.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs um -6,7 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Li Auto eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Li Auto von unserer Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.