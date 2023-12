Li Auto Inc Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Li Auto-Aktie zeigt gemischte Signale aus technischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +8,08 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer positiven Bewertung durch die Redaktion führt. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung, da der RSI bei 58,82 liegt und der RSI25 bei 59. Dies deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt jedoch keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Li Auto auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.