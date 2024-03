Li Auto Inc Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Li Auto-Aktie hat in den letzten Tagen eine starke Performance gezeigt, wobei der gleitende Durchschnittskurs auf 138,08 HKD angestiegen ist und der aktuelle Kurs bei 147 HKD liegt. Dies ergibt eine Distanz von +6,46 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 130,29 HKD einen positiven Trend von +12,83 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Li Auto ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung und einer Gesamtnote "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Li Auto-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI, der bei 35,57 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird, ergibt sich insgesamt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Li Auto.