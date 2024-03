Li Auto Inc Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Aktie von Li Auto wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. In den vergangenen Monaten hat sich die Diskussionsintensität rund um die Li Auto-Aktie als eher gering erwiesen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war minimal, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Li Auto daher als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um +5,05 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Beim Relative Strength Index ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI7 liegt bei 90,45, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 34,46 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Schlecht".

Die Beurteilung der Stimmung auf sozialen Plattformen ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Obwohl die Kommentare überwiegend negativ waren, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie von Li Auto hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.