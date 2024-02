Li Auto Inc Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Li Auto als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Li Auto-Aktie beträgt 17,43, was eine Empfehlung von "Gut" nach sich zieht. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 49,06, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Li Auto-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält Li Auto für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Änderung, was einer "Schlecht"-Einstufung gleichkommt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Li Auto-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 134,33 HKD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 126,7 HKD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 125,9 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Li Auto-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Li Auto diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet, und das Anleger-Sentiment erhält eine "Schlecht"-Einschätzung.