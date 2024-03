Li Auto Inc Aktie: Gigantischer Hammer!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Li Auto-Aktie lassen interessante Rückschlüsse zu. Die Diskussionsintensität im Netz war hoch, was auf reges Interesse an der Aktie hinweist. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ über Li Auto diskutiert. Nur an zwei Tagen überwogen positive Themen, während an zehn Tagen die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten Tagen dominierten negative Themen in den Diskussionen, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Li Auto-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Li Auto-Aktie 30,32 Prozent über dem GD200 liegt, was als positives Signal gewertet wird. Auch der GD50 weist mit einem Kursabstand von +39,07 Prozent ein "Gut"-Signal aus. Insgesamt wird der Kurs der Li Auto-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.