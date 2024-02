Li Auto Inc Aktie: Finger Weg!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie von den Anlegern wahrgenommen. An fünf Tagen wurde überwiegend positiv diskutiert, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwogen hat. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Li Auto gesprochen. Als Ergebnis dieser Analyse bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 106 HKD der Li Auto-Aktie sich um -20,11 Prozent vom GD200 (132,68 HKD) entfernt hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 133,81 HKD, was zu einem Abstand von -20,78 Prozent führt und somit auch als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Li Auto-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, liegt bei 46,37 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist einen Wert von 61,51 auf und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Li Auto eine deutliche Veränderung hin zum Positiven festgestellt werden. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Li Auto daher für dieses Kriterium eine "Gut"-Bewertung.