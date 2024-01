Li Auto Inc Aktie: Finger Weg!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Meinungsbildung über bestimmte Aktien. Dies gilt auch für Li Auto, bei dem die Diskussionen in den sozialen Medien insgesamt negativ sind. Die Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum positive Entwicklungen, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als schlecht einstuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Aus charttechnischer Sicht wird die Li Auto-Aktie ebenfalls als schlecht bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um 16,62 Prozent ab, während der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von 21,72 Prozent aufweist.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt negative Signale. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 78, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Li Auto-Aktie. Die Meinungen und Stimmungen in den sozialen Medien, die charttechnische Analyse und der Relative Strength Index deuten allesamt auf eine negative Entwicklung hin.