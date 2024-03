Li Auto Inc Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit betrachtet und somit auf überkaufte oder unterverkaufte Aktien hinweisen kann. Der RSI der Li Auto-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 89, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 35,57, was darauf hindeutet, dass die Li Auto-Aktie neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Bewertung für Li Auto.

Was die Stimmung und das Kommunikationsverhalten in den sozialen Medien betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie hier ebenfalls als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Li Auto auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien für Li Auto ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Li Auto-Aktie mittlerweile auf 138,08 HKD, während der aktuelle Kurs bei 147 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt dabei +6,46 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 130,29 HKD, was eine Bewertung von +12,83 Prozent ergibt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".