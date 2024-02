Li Auto Inc Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, wie überkauft oder unterkauft eine Aktie ist. In den letzten 7 Tagen lag der RSI für die Li Auto-Aktie bei 24, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 50,34, was bedeutet, dass Li Auto als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung für Li Auto.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Li Auto in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Li Auto eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Li Auto von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

In technischer Hinsicht wird die Li Auto-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 134,62 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 125,6 HKD um -6,7 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt hingegen einen Wert von 125,28 HKD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".