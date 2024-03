Li Auto Inc Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz bei Li Auto haben in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen gezeigt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Dadurch erhält Li Auto insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Li Auto derzeit einen Stand von 138,08 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 147 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +6,46 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 130,29 HKD, was einer Distanz von +12,83 Prozent entspricht und daher ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Li Auto daher in der technischen Analyse die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Li Auto-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 89, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 35,57, was bedeutet, dass Li Auto weder überkauft noch -verkauft ist und deshalb als "Neutral" eingestuft wird. In Summe ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Li Auto.

Die Anleger-Stimmung bei Li Auto in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten standen in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" basierend auf der Anleger-Stimmung.