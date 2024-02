Li Auto Inc Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Li Auto liegt der RSI bei 27,78, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 betrachtet einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt bei 57, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Li Auto. Es gab fünf positive und sieben negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren auch hauptsächlich negativ. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Li Auto daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Li Auto von 119,8 HKD mit -10,7 Prozent Entfernung vom GD200 (134,16 HKD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50 beträgt 126,3 HKD, was einen Abstand von -5,15 Prozent bedeutet und somit auch als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte bei Li Auto eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch höher, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst wird Li Auto für diese Stufe daher als "Schlecht" eingestuft.

