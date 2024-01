Li Auto Inc Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Stimmung unter den Anlegern hat sich in den letzten Wochen zunehmend verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über die Li Auto-Aktie hat sich jedoch im Vergleich zum Vormonat nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Li Auto liegt bei 75,89, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamtbewertung auf Basis des RSI ist somit ebenfalls "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Li Auto bei 111,5 HKD liegt, während die 200-Tage-Linie bei 132,29 HKD verläuft. Dieser Abstand von -15,72 Prozent führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich mit einem Abstand von -19,8 Prozent ein "Schlecht"-Signal.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen mehrheitlich negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Li Auto Inc kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Li Auto Inc jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Li Auto Inc-Analyse.

